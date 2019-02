Abondance de neige à Lévis: mesures adoptées

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, signale que les cinq dépôts à neige sont presque pleins. Jusqu'ici, 312 centimètres de neige sont tombés à Lévis qui en reçoit habituellement 318, en moyenne, chaque saison. Il s'agit d'une situation qui s'approche de ce que la Ville a vécu à la même période en 2008.

Au cours des prochains jours, une plus grande quantité de neige sera poussée aux abords des chaussées ou soufflée sur les terrains de la ville qui compte près de 150 000 habitants. Les autorités assurent qu'une largeur minimale sera maintenue dans les rues pour circuler et assurer la sécurité.

D'autre part, le transport de la neige par camion vers les dépôts à neige sera limité, avec un accent sur le ramassage de la neige dans les rues de configurations étroites.

La Ville rappelle à la population l'importance d'adapter sa conduite en saison hivernale, de demeurer vigilant près des arrêts et de ralentir en présence de piétons.

Le programme triennal d'immobilisations de la Ville de Lévis prévoit réaliser l'agrandissement de deux dépôts à neige en 2020 dans les secteurs Saint-Nicolas et Saint-Romuald et l'agrandissement de deux autres en 2023 dans les secteurs Desjardins et Charny.