Réouverture de routes dans l'est du Québec

La circulation lourde demeurait toutefois interdite entre L'Anse-Pleureuse et Rivière-au-Renard, sur la péninsule gaspésienne.

La réouverture ne signifie pas pour autant que la circulation est facile : Transports Québec fait état de chaussées enneigées avec des lames de neige et des visibilités réduites par endroits.

C'est notamment le cas de Sept-Îles à Kegaska, sur la Côte-Nord, et de Matane à Percé, en Gaspésie, où le ministère qualifie la circulation de difficile.

Au pire de la tempête, Transports Québec avait dû fermer la route 132 sur quelque 450 kilomètres entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et L'Anse-Pleureuse, le long du fleuve Saint-Laurent, de même que l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges et entre Le Bic et Mont-Joli.

Sur la Côte-Nord, la 138 a dû être fermée de Sept-Îles jusqu'à Natashquan, et un peu plus loin, de Pointe-Parent à Kegaska.