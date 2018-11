Francophonie: Trudeau veut «écouter» ses vis-à-vis

Le premier ministre Justin Trudeau compte « écouter » ce que les autres chefs de parti ont à dire sur la francophonie et rappeler que le fédéral doit toujours veiller au grain lors de la rencontre au sommet qu'il a convoquée à Ottawa.

« Ça va être une occasion pour moi de renforcer le fait qu'au fédéral, on doit toujours être là pour défendre les minorités de langues officielles au pays », a-t-il exposé en mêlée de presse à son arrivée au parlement, mercredi matin.

Le chef libéral a ajouté qu'il avait perçu un « désir d'être positif » de la part « de tous les partis » en prévision de cette rencontre. Il s'est fait avare de détails lorsqu'on lui a demandé quels résultats concrets pourraient découler de cet entretien entre leaders.

« D'abord, je vais écouter. C'est les différents chefs qui ont demandé cette rencontre-là ; je veux bien entendre leurs préoccupations et regarder quelles options on va avoir », a fait valoir Justin Trudeau avant la rencontre hebdomadaire de son caucus.

Le premier ministre Trudeau échangera donc mercredi après-midi avec le conservateur Andrew Scheer, le néo-démocrate Jagmeet Singh, Elizabeth May du Parti vert et le chef bloquiste intérimaire Mario Beaulieu. La ministre de la Francophonie et des langues officielles, Mélanie Joly, sera aussi de la partie, a-t-on confirmé à son bureau.

La rencontre au sommet à Ottawa sur la francophonie avait été réclamée par M. Scheer. Les conservateurs ont aussi fait adopter lundi en Chambre une motion pour réclamer « un plan » d'ici le 1er décembre.

Mais selon ce que l'on a rapidement signalé au bureau de la ministre Joly, un plan est déjà en place : il s'agit du Plan d'action 2018-2023 sur les langues officielles. Déposé en mars dernier, il est assorti d'un financement de 2,7 milliards.

La réunion survient dans la foulée des compressions imposées par gouvernement ontarien de Doug Ford aux services en français dans la province, lesquelles ont provoqué une levée de boucliers dans l'ensemble de la francophonie canadienne.

Le gouvernement progressiste-ontarien à Queen's Park a tendu une perche aux Franco-Ontariens en réaction au tollé provoqué par ses décisions, vendredi dernier, en fin d'après-midi, par voie de communiqué.

On y a annoncé le retour du ministère dédié aux Affaires francophones - que le premier ministre avait éliminé à son arrivée en fonction - et proposé que le poste de commissaire aux services en français soit maintenu, mais sous la houlette de l'ombudsman.

Le léger recul du gouvernement Ford n'a pas réussi à apaiser la grogne des Franco-Ontariens ; aussi ont-ils maintenu leur appel aux manifestations qui ont été organisées dans environ 40 villes ontariennes, samedi.

La ministre Joly participera à celle qui se tiendra à Ottawa.