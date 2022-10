(Québec) Après avoir encaissé la pire défaite de l’histoire libérale en termes de vote populaire, Dominique Anglade dit poser un regard « entièrement lucide » sur les défis de sa formation. La cheffe libérale a l’intention de demeurer en poste jusqu’au vote de confiance, en 2023. Elle promet de « reconnecter » avec les régions, un souhait émis en 2018.

Fanny Lévesque La Presse

« Nous sommes entièrement lucides quant aux résultats de l’élection du 3 octobre dernier », a assumé la leader libérale lors d’un discours suivant son assermentation, mardi au Salon rouge. Tour à tour, les 21 élus libéraux ont prêté serment au roi Charles III comme le veut la procédure, sous les applaudissements de leurs proches et de candidats libéraux défaits réunis pour cet évènement solennel.

« Notre députation provient de la grande région métropolitaine de Montréal, de Laval, de la Montérégie et de l’Outaouais. C’est un fait, mais cela ne nous disqualifie aucunement pour soulever les enjeux qui touchent la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, la Capitale-Nationale, la Mauricie, l’Estrie ou encore l’Abitibi », a fait valoir la cheffe de l’opposition officielle de la 43e législature.

Dominique Anglade est parvenue à sauver les meubles le 3 octobre en faisant élire 21 députés, tous dans le Grand Montréal, à l’exception du député réélu de Pontiac, en Outaouais, André Fortin. Le PLQ a enregistré la pire performance de son histoire en récoltant 14,37 % des voix, ce qui est moins que Québec solidaire et le Parti québécois, qui ont pourtant fait élire respectivement 11 et 3 députés.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dominique Anglade

À ce sujet, Mme Anglade a réaffirmé qu’elle ne tiendra aucune « discussion sur la place publique » quant à son accord de permettre la reconnaissance de ces deux formations comme groupes parlementaires.

« Le Parti libéral du Québec doit redevenir le carrefour entre les grandes idées d’aujourd’hui et de demain, et les Québécois de toutes les régions. Nous avons donc un énorme travail à accomplir et nous en sommes conscients », a poursuivi la cheffe libérale. Bien qu’elle dit demeurer « lucide », Mme Anglade évoque bien peu de choses lorsqu’il est question de savoir ce qui a pu ne pas fonctionner en campagne.

Mme Anglade a de nouveau montré du doigt l’organisation sur le terrain pendant les élections. Son début de campagne a été plombé par plusieurs embûches liées à l’organisation libérale comme des rassemblements peu achalandés et des candidats qui se sont désistés à la dernière minute.

« Reconnecter » avec les régions

La cheffe libérale a soutenu qu’elle allait refaire très bientôt une tournée des régions pour « reconnecter » avec les électeurs francophones. Elle sera appuyée notamment par André Fortin, le seul représentant libéral à l’extérieur du Grand Montréal, à qui Mme Anglade n’a d’ailleurs confié aucune fonction d’officier. « Il aura un énorme rôle à jouer sur le terrain », a-t-elle fait valoir.

Le principal intéressé dit ne pas se mettre la tête dans le sable : « Il y a un travail important à faire, on ne se racontera pas d’histoires. Dans plusieurs régions à travers le Québec, ç’a été difficile. Les résultats ne sont pas ceux qu’on voulait, mais ça n’enlève rien aux députés qui sont ici, au travail qu’ils vont vouloir faire au cours des prochains mois », a-t-il lancé après son assermentation.

Les nouveaux députés tenaient d’ailleurs tous la même ligne, celle du besoin de « reconnecter » avec les électeurs francophones des régions. « Il faut reconnecter, c’est sûr, avec les régions. On s’entend qu’on est très concentré à Montréal actuellement, il faut marteler des messages qui parlent à tous les Québécois », a fait valoir la nouvelle élue de Mont-Royal–Outremont, Michelle Setlakwe.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE De gauche à droite, et de bas en haut : Enrico Ciccone, Filomena Rotiroti, Dominique Anglade, Marc Tanguay, Monsef Derraji, Jennifer Maccarone, Désirée McGraw, Frantz Benjamin, Michelle Setlakwe, Brigitte Garceau, Marie-Claude Nichols, Fred Beauchemin, Virginie Dufour, Linda Caron, Madwa-Nika Cadet, André Fortin, Elisabeth Prass, Sona Lakhoyan Olivier et André A. Morin.

« On a essayé de le démontrer durant la campagne, justement avec Dominique qui était à l’extérieur du Montréal en début de campagne, à Québec, un peu partout par la suite, en finissant dans le Grand Nord. Donc oui, on se doit de reconnecter avec les autres Québécois qui n’ont pas voté [pour nous] », a soutenu pour sa part le député de Marguerite-Bourgeoys, Fred Beauchemin.

C’est pourtant le souhait qu’avait émis l’ex-premier ministre du Québec, Philippe Couillard, après la cuisante défaite de 2018. Dominique Anglade avait d’ailleurs débuté son mandat de cheffe en faisant une tournée des régions du Québec. Elle a aussi présenté une Charte des régions qu’elle a martelée en campagne.

« Bien, force est de constater que le travail doit se poursuivre. Le travail qui a été entamé n’a pas été suffisant, il faut le dire, et qu’il va falloir redoubler d’efforts et d’ardeur d’un point de vue organisationnel, d’un point de vue terrain », a expliqué Mme Anglade, mardi.

L’ex-ministre libérale Lise Thériault, qui était sur les rangs en 2018, fait remarquer une différence par rapport aux résultats d’il y a quatre ans. « La seule nuance que je ferais, c’est qu’il y avait quatre partis d’opposition [lors de cette élection-ci], c’est évident que ça morcelle beaucoup le vote », a indiqué celle qui a annoncé son départ de la vie politique en 2021.

En poste jusqu’au vote de confiance

Malgré cette défaite historique, Dominique Anglade affirme avoir l’intention de demeurer en poste jusqu’au vote de confiance des membres, qui doit avoir lieu d’ici le prochain congrès en novembre 2023. La leader libérale a rejeté le sombre bilan tracé par au moins une douzaine de libéraux, cités de façon anonyme dans un article de La Presse Canadienne, qui réclament son départ.

« Quand vous aurez des noms, vous viendrez me voir », a-t-elle rétorqué. Le nouveau président du caucus libéral, Enrico Ciccone, a assuré que les nouveaux élus se rangent derrière Mme Anglade. « Je peux vous confirmer que Dominique a l’appui total du caucus. On est déjà même passé à d’autres choses », a-t-il soutenu en faisant référence à l’article publié la semaine dernière.

Selon la constitution du PLQ, les membres doivent voter par scrutin s’ils maintiennent leur confiance en leur chef lors du congrès suivant une élection générale, si la formation politique n’a pas fait élire un nombre de députés suffisants pour former le gouvernement.

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse