(Fredericton) Les libéraux du Nouveau-Brunswick ont élu samedi une relative nouvelle venue sur la scène politique à titre de cheffe de leur parti.

La Presse Canadienne

Susan Holt est une ancienne conseillère d’un gouvernement dirigé par l’ancien premier ministre Brian Gallant. Elle s’est décrite au cours de la campagne comme la nouvelle voix du changement.

Devant les libéraux rassemblés au Palais des congrès de Fredericton, Mme Holt a dit espérer que les citoyens découragés par l’inflation et les problèmes du réseau de santé verront qu’elle représente un renouveau dans un système politique qui a nourri le cynisme et l’insatisfaction.

« Cette période difficile réclame quelque chose de différent. Les Néo-Brunswickois ont en marre de la politique habituelle. Ils en ont marre des conflits et des disputes. Ils veulent voir quelque chose de différent », a-t-elle déclaré.

Première femme élue comme chef du parti libéral provincial, Mme Holt a promis plus d’instaurer une plus grande transparence, d’améliorer les relations avec les Autochtones et un ton moins conflictuel à l’Assemblée législative.

Âgée de 45 ans, l’ancienne fonctionnaire réside à Fredericton avec son mari et ses trois jeunes filles.

Elle a été préférée à l’ancien député fédéral T. J. Harvey lors du troisième tour du scrutin préférentiel. L’ancien ministre Donald Arsenault avait été éliminé au premier tour et le député de Baie-de-Shédiac—Dieppe, Robert Gauvin, au deuxième tour.

TJ Harvey avait terminé au premier rang lors des deux premiers tours.

Mme Holt devrait diriger les troupes libérales à l’occasion des prochaines élections provinciales.

Les libéraux forment l’opposition officielle à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Ils comptent 16 députés. Les conservateurs en ont 30 et les Verts, trois.