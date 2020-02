PHOTO MULUGETA AYENE, ASSOCIATED PRESS

(Addis-Abeba) Le Canada et l’Éthiopie se préparent à entamer des négociations en vue d’un accord sur la protection des investissements étrangers, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, samedi.

Mia Rabson

La Presse canadienne

M. Trudeau est de passage dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, pour y rencontrer le premier ministre Abiy Ahmed et la présidente Sahle-Work Zewde.

Les deux premiers ministres ont discuté pendant plus de deux heures. M. Trudeau a visité un nouveau parc public et un zoo situés sur une propriété de son homologue.

PHOTO MULUGETA AYENE, ASSOCIATED PRESS

Il a également eu un déjeuner de travail avec Mme Zewde à la résidence officielle de la présidente, au palais du Jubilé.

M. Trudeau s’est rendu en Afrique afin d’obtenir le soutien des pays du continent à l’élection du Canada au Conseil de sécurité de l’ONU, en juin.

Cependant, le premier ministre canadien a déclaré que ce voyage ne se limitait pas à la campagne onusienne. Il a dit à M. Abiy et à Mme Zewde que le Canada et l’Éthiopie pouvaient s’entraider. C’est la raison pour laquelle les deux pays sont sur le point d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord sur les investissements.

« Cette visite est une chance pour nous de faire passer notre partenariat et notre amitié à un niveau supérieur, a souligné M. Trudeau. Nous avons devant nous une occasion formidable. »