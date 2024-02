(Vancouver) La ministre de l’Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, démissionne à la suite du tollé suscité par ses remarques selon lesquelles l’État d’Israël a été fondé sur un « morceau de terre merdique ».

La Presse Canadienne

Le premier ministre David Eby a déclaré que les remarques « dévalorisantes » de Mme Robinson étaient incompatibles avec son maintien au cabinet, même si elle restera au sein du caucus néo-démocrate.

Lors d’un débat en ligne, la semaine dernière, la ministre a affirmé qu’Israël avait été fondé sur un « morceau de terre merdique » (« crappy »). Elle s’était excusée une première fois jeudi dernier pour son manque de respect et expliquait qu’elle faisait référence au fait que la terre sur laquelle Israël avait été fondé recelait des ressources naturelles bien limitées.

Ses remarques avaient rendu furieux les groupes propalestiniens et d’autres critiques, qui les qualifiaient de racistes et d’islamophobes. Le premier ministre faisait face à des pressions croissantes pour qu’il limoge sa ministre.

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés lundi devant l’hôtel où se tenait la retraite du caucus néo-démocrate, à Surrey, où ils ont tenté de remettre une pétition qui, selon eux, contenait 11 000 signatures appelant à la destitution de Mme Robinson.

Le cabinet du premier ministre a finalement annulé lundi une annonce de logement prévue ce jour-là, pour plutôt faire annoncer à M. Eby la démission de sa ministre de l’Éducation postsecondaire.

Mme Robinson a présenté ses excuses à deux reprises pour ces propos, affirmant qu’elle s’engageait à faire amende honorable et qu’elle suivrait une formation anti-islamophobie.

« Mes propos étaient inappropriés, erronés, et je comprends maintenant comment ils ont contribué à l’islamophobie et au racisme anti-palestinien », indiquait la ministre plus tôt lundi.

Au cours de la fin de semaine, un regroupement de mosquées et d’associations islamiques de la Colombie-Britannique ont envoyé une lettre à M. Eby demandant que Mme Robinson soit démise de ses fonctions.

Ces groupes ont également déclaré qu’ils n’accueilleraient aucun député néo-démocrate ou candidat aux prochaines élections dans leurs lieux de culte jusqu’à ce que M. Eby prenne des mesures contre Mme Robinson.

En conférence de presse, lundi, le premier ministre a indiqué que Mme Robinson et lui avaient convenu qu’il valait mieux qu’elle démissionne.

Députée de Coquitlam-Maillardville depuis 2013, Mme Robinson avait déjà annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections, en octobre prochain.