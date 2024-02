(Ottawa) La lourdeur de la tâche qui attend Ottawa pour répondre à des demandes de la commission d’enquête sur l’ingérence étrangère pour divulguer des documents secrets ne peut « d’aucune façon » être évoquée pour refuser de collaborer, soutient le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

Pourtant, dans une lettre envoyée à l’équipe de la commissaire Marie-Josée Hogue, les avocats du ministère de la Justice ont écrit que l’exercice de révision de 13 documents rendus publics jeudi a été fastidieux, au point d’être considéré intenable s’il était répliqué à plus long terme.

La missive précise que cette révision de documents divulgués-pour la plupart dans une forme lourdement caviardée-a nécessité 200 heures de travail.

Questionné vendredi à ce sujet au cours des audiences publiques de la commission, le ministre LeBlanc a assuré que l’« effort » de divulgation par les responsables gouvernementaux sera « très robuste » et « de bonne foi ».

« D’aucune façon nous cherchons à utiliser la quantité de travail nécessaire de notre part permettant à la commission de bien faire son travail (comme) un empêchement, une source de délai ou de frustration », a-t-il dit dans un échange avec l’avocat représentant une coalition de médias, Christian Leblanc.

Un autre avocat, Guillaume Sirois, a suggéré que rien ne permet de conclure, dans la lettre, que l’intérêt public de divulguer a été considéré.

« Pour l’instant, on ne peut même pas savoir ça », a dit celui qui représente l’Alliance démocratique des Canadiens russes.

M. LeBlanc lui a répondu avoir « tout à fait confiance que les agences de sécurité comprennent un principe fondamental […], c’est qu’elles ont une obligation de respecter l’intérêt public ».

Il a ajouté que le partage public de documents doit se faire dans le respect de lois et de mesures de protection d’informations sensibles, comme des éléments qui mettraient à risque des informateurs du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Comme l’a fait jeudi le directeur du SCRS, David Vigneault, M. LeBlanc a mentionné qu’il ne revient pas seulement aux autorités canadiennes de décider si une information peut être déclassifiée puisque cela implique souvent d’autres pays.

Divulguer « de façon inappropriée » des documents secrets pourrait d’ailleurs nuire aux relations du Canada avec ses alliés et à la capacité du gouvernement de protéger sa population de menaces telles que l’ingérence étrangère, a-t-il soutenu.

Le ministre a souligné à plusieurs reprises qu’une part importante du renseignement colligé au pays provient d’autres États, notamment ceux membres de l’alliance Five Eyes.

« Souvent, ces renseignements viennent avec des restrictions », a dit le ministre, ajoutant qu’il en va de même pour les documents que le Canada communique à ses alliés.

M. LeBlanc a déclaré qu’il est essentiel de préserver la relation entre le Canada et ses alliés en matière de renseignement. « Je pense que c’est important pour les Canadiens de comprendre que si on ne respecte pas ou que si on divulgue de façon inappropriée certains renseignements, ça peut avoir des conséquences sur notre capacité, à l’avenir, de protéger les Canadiens », a-t-il affirmé.

Environ 80 % des documents reçus jusqu’à présent par l’équipe de la commissaire Marie-Josée Hogue sont classifiés. Parmi ceux-ci, 80 % ont les cotes de protection les plus élevées, c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme « très secrets » ou plus.

La commissaire et son entourage ont accès à la version non caviardée des documents, mais elle insiste depuis sa nomination sur sa volonté de rendre le plus d’informations publiques possible.

M. LeBlanc était le dernier témoin entendu par la commission au cours des audiences préliminaires de cette semaine.

Plus tard vendredi, différentes parties feront des déclarations clôturant cette première étape des travaux qui se déroulent sous les yeux du public.

Les discussions sur la sécurité nationale et la confidentialité des informations doivent préparer le terrain pour les prochaines audiences publiques, qui devraient avoir lieu à la fin du mois de mars.

Mme Hogue doit remettre un premier rapport au plus tard le 3 mai. Le rapport final est pour sa part attendu d’ici à décembre 2024.