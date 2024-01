(Melfort) L’homme qui s’est déchaîné à l’arme blanche contre une Première Nation de la Saskatchewan n’était pas sur le radar de l’équipe spécialisée de la province avant le massacre.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

Myles Sanderson était illégalement en liberté lorsqu’il a tué 11 personnes et en a blessé 17 autres dans la nation Crie de James Smith et dans la communauté voisine de Weldon, au nord-est de Saskatoon, le 4 septembre 2022.

Il est mort en garde à vue quelques jours plus tard.

Un mandat d’arrêt contre Sanderson avait été lancé quelques mois plus tôt par la police de Saskatoon, a déclaré lundi le sergent d’état-major Ryan How, de l’équipe d’intervention policière de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan, lors de l’enquête du coroner.

L’équipe d’intervention ne le recherchait pas spécifiquement, a déclaré M. How.

Sanderson avait bénéficié d’une libération d’office en août 2021, après sa première peine de prison fédérale. Quatre mois plus tard, il a été découvert qu’il avait menti sur ses conditions de vie et sa libération avait été suspendue. En février 2022, la commission des libérations conditionnelles a annulé cette suspension et Sanderson a de nouveau été libéré d’office avec réprimande. En mai de cette année-là, il a été jugé en liberté illégale.

« Cela fait beaucoup de temps », a déclaré en dehors de l’enquête le chef Calvin Sanderson, de la Première Nation Chakastaypasin, l’une des trois communautés qui composent James Smith. « Les dirigeants n’ont pas été contactés par la police municipale, ni par un signal d’alarme ou quoi que ce soit du genre. »

Ryan How a déclaré que 52 autres personnes étaient illégalement en liberté en Saskatchewan le jour du massacre. Il y avait 5468 personnes sous mandat d’arrêt non exécuté.

L’équipe d’intervention a été créée cinq mois avant les meurtres. Elle est composée de l’équipe de réduction de la criminalité de la GRC, d’une équipe de suppression des mandats d’exécution et de l’Équipe d’intervention en matière de trafic de substances de la Saskatchewan.

M. How a précisé que le mandat de l’équipe d’intervention est de s’attaquer aux plus grandes menaces à la sécurité publique.

Sanderson, avant le massacre, n’aurait probablement pas été sur son radar, a ajouté M. How. Il avait un long casier judiciaire, mais malheureusement, ce n’est pas rare chez les personnes recherchées par l’équipe, a déclaré l’officier.

Lorsqu’il est devenu clair qu’il y avait eu un massacre, a déclaré M. How, l’équipe s’est concentrée sur l’affaire. C’est un membre de l’équipe qui a arrêté Sanderson quelques jours après les attaques.

De nombreux traits psychopathiques

L’enquête, qui en est à sa deuxième semaine à Melfort, en Saskatchewan, vise à établir les évènements qui ont mené aux meurtres, à déterminer qui est mort, ainsi que le moment et le lieu où chaque personne a été tuée. Le jury, composé de six personnes, peut également formuler des recommandations pour éviter des décès similaires.

Une deuxième enquête portant sur la mort de Sanderson est prévue pour février.

L’enquête a révélé que Sanderson avait des antécédents de violence et d’incarcération. Ses antécédents criminels comprenaient 59 condamnations à l’âge adulte ; 35 d’entre eux étaient pour défaut de comparution devant le tribunal.

Sa conjointe de fait, Vanessa Burns, a témoigné d’environ 14 ans de violence domestique de la part du père de ses cinq enfants. Elle a déclaré que Sanderson l’avait attaquée à plusieurs reprises alors qu’elle était enceinte.

Le psychologue aux enquêtes criminelles Matt Logan a déclaré lors de l’enquête, la semaine dernière, que Sanderson avait de nombreux traits psychopathiques.

S’appuyant sur les dossiers judiciaires et pénitentiaires, ainsi que sur les membres de la communauté, M. Logan a décrit Sanderson comme ayant eu une enfance instable et marquée par de mauvais traitements. Sanderson luttait contre la dépendance à l’alcool et prenait de la méthamphétamine et de la cocaïne.

La GRC a déclaré dans un aperçu du massacre que Sanderson s’était rendu dans la Première Nation pour vendre de la cocaïne. Dans les jours précédant les meurtres, il avait semé le chaos avec son frère, Damien Sanderson.

Damien Sanderson a été le premier à être tué. Myles Sanderson a ensuite fait du porte-à-porte auprès de la Première Nation, poignardant et tuant des gens.

Un profileur criminel de la GRC a déclaré que certaines victimes avaient été ciblées parce que Sanderson croyait qu’elles étaient associées à un gang alors que d’autres se mettaient en travers de son chemin.

Les secours interrogés

Sherri Julé, directrice des services médicaux d’urgence du nord de la Saskatchewan, a déclaré lundi lors de l’enquête qu’une ambulance s’était rendue dans une maison pour soigner une victime poignardée, mais que d’autres véhicules médicaux d’urgence s’étaient rendus au bureau de la bande.

« Il y avait beaucoup de patients, particulièrement au début, [et] il n’y avait pas beaucoup d’ambulanciers paramédicaux sur place », a déclaré Mme Julé.

Elle a expliqué qu’un appel est arrivé à 5 h 44 indiquant que des ambulanciers paramédicaux pourraient être nécessaires à la Première Nation, selon l’enquête. Une ambulance de Melfort a été envoyée 17 secondes plus tard et est arrivée à la Première Nation à 6 h 23. Trois personnes, dont deux grièvement blessées, sont arrivées à l’hôpital de Melfort à 8 h 17.

Peu de temps après ce premier appel, l’enquête a révélé qu’il y avait clairement eu de nombreux blessés et que le tueur était en liberté.

Sherri Julé a raconté que des ambulances étaient stationnées au bureau de la bande, où la police et un agent de protection de la nature pouvaient assurer la sécurité.

« [Les ambulanciers] se sentaient très en sécurité grâce à la présence de la police », a-t-elle affirmé, ajoutant que les blessés avaient été emmenés au bureau de la bande par des membres de la communauté ou des agents.

Mme Julé a déclaré que les trois ambulances aériennes STARS en Saskatchewan sont intervenues. Des ambulances ont été envoyées de Melfort, Tisdale et Prince Albert.

Seize patients ont été soignés, a-t-elle précisé, et ils ont tous survécu.