(Ottawa) Le contrôle de sécurité que le gouvernement fédéral a mis en place pour les personnes souhaitant fuir la bande de Gaza fait l’objet de critiques de la part d’avocats qui estiment que ses questions sont trop invasives et d’autres qui pensent que le contrôle devrait être encore plus approfondi.

La Presse Canadienne

Un programme spécial qui permettrait à un maximum de 1000 personnes à Gaza ayant des parents au Canada de demander un visa a été ouvert la semaine dernière, le gouvernement fédéral faisant des recherches d’antécédents à un niveau de détail inhabituel.

Les gens sont invités à fournir leurs comptes de réseaux sociaux, des détails sur leurs cicatrices et autres marques sur le corps, des informations sur toutes les personnes avec lesquelles ils sont liés – y compris par le biais du mariage – et tous les passeports qu’ils ont eus.

Yameena Ansari, une avocate en droit de l’immigration de Calgary qui a fait pression pour le programme, affirme que ces questions créent de l’anxiété chez les familles, qui craignent que leurs proches aient du mal à répondre après trois mois en grande partie sans accès à internet, à l’électricité ou même à une nourriture adéquate ou à de l’eau potable.

Mme Ansari affirme que ces questions sont également extrêmement douloureuses, car elles suggèrent que les familles qui cherchent désespérément à fuir les violences à Gaza sont des terroristes présumés.

Lawyers for Secure Immigration, un groupe formé au début de la dernière guerre entre Israël et le Hamas, a exhorté le gouvernement dans une lettre, la semaine dernière, à poser des questions plus pointues liées au Hamas et aux activités terroristes afin de garantir qu’aucun des partisans du groupe militant armé ne soit autorisé à entrer au Canada.