La Ville d’Ottawa prévoit augmenter la présence policière dans certains secteurs de la capitale, en vue d’un convoi le 14 février prochain.

Dans un communiqué, la Ville d’Ottawa a avisé les automobilistes d’éventuelles perturbations routières le long de l’autoroute 417 ou dans le secteur du centre-ville, mardi prochain, « en raison de la possibilité d’activités liées à un convoi ».

« Les résidants et les commerces remarqueront une hausse de la présence policière à certains moments dans le centre-ville et ses environs. Toute activité illégale, comprenant l’obstruction d’une voie publique ou l’entrave à la circulation, ne sera pas tolérée et fera l’objet d’une intervention rapide et immédiate », y ajoute-t-on.

Les détails du plan de la ville seront publiés lundi. « La Ville d’Ottawa et le Service de police d’Ottawa continuent de surveiller la situation et de collaborer en vue d’atténuer les perturbations possibles pour la population ».

La manifestation doit avoir lieu un an jour pour jour après l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral afin de mettre fin aux blocages qui paralysaient le centre-ville d’Ottawa et plusieurs postes frontaliers.