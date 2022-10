(Halifax) Des dizaines de milliers de résidences et d’entreprises sont toujours privées de courant, une semaine après le passage de la tempête post-tropicale Fiona qui a ravagé le Canada atlantique et l’est du Québec.

La Presse Canadienne

Samedi, en milieu d’après-midi, plus de 66 000 clients attendaient encore le retour du courant en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La tempête a provoqué d’importantes ruptures du réseau dans les deux provinces. Après le passage de la tempête, plus de 90 % des clients de la compagnie d’électricité locale n’avaient pas d’électricité sur l’Île-du-Prince-Édouard et environ 80 % des clients de la Nova Scotia Power vivaient la même situation.

La Nova Scotia Power a indiqué avoir rétabli le courant chez environ 370 000 de ses 415 000 clients. Elle a dit avoir déployé plus de 1500 employés afin de réparer les nombreux bris, essentiellement dans l’est de la province et sur l’île du Cap-Breton.

Les autorités des deux provinces ont prévenu que le rétablissement complet des réseaux pourrait nécessiter encore une semaine.

« Les Néo-Écossais peuvent observer plus de grues et d’équipements lourds sur le terrain, a indiqué la Nova Scotia Power dans un communiqué publié samedi. Dans plusieurs cas, les arbres endommagés sont si gros que l’on peut seulement les déplacer à l’aide de ces grues et de l’équipement lourd avant de permettre à nos équipes d’amorcer les réparations, de reconstruire le réseau et rétablir le courant. »

Le gouvernement fédéral a déployé 700 militaires dans le Canada atlantique pour aider au nettoyage des débris et à la réouverture des routes. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a réclamé une aide militaire supplémentaire.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a indiqué que le nettoyage se poursuivra tout au long du week-end. La Croix-Rouge canadienne devait ouvrir un nouveau refuge pour les sinistrés au centre Murchison à Charlottetown.

L’endroit sera ouvert 24 heures par jour, sept jours par semaine, ont indiqué des responsables.