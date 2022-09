Journée de la vérité et de la réconciliation

La cheffe nationale lance un appel à la réflexion

Pour la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, vendredi, est l’occasion, pour tous les Canadiens, de faire une pause et de réfléchir à l’impact qu’ont eu les pensionnats sur les Autochtones, et aux rôles que les institutions ont joués dans l’histoire du Canada.