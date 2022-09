(Montréal) L’armée canadienne a lancé lundi les opérations de nettoyage dans trois provinces canadiennes de l’est du pays fortement touchées par l’ouragan Fiona, qualifié d’« historique » par les autorités et qui a fait d’importants dégâts matériels et tué au moins deux personnes.

Agence France-Presse

Lundi matin, plus de 260 000 personnes étaient toujours sans électricité en Nouvelle-Écosse, sur l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Sur place, les soldats procédaient à l’enlèvement des débris qui encombrent routes, bâtiments, infrastructures et aidaient au rétablissement des liaisons de transport.

Selon les autorités, plusieurs mois de travail seront nécessaires pour restaurer certaines infrastructures essentielles comme les centres d’activités sociales et des écoles.

« Il va y avoir beaucoup de travail à faire dans les prochains jours pour nettoyer et rebâtir », a affirmé le premier ministre Justin Trudeau, qui a promis de se rendre « le plus rapidement possible » dans les régions sinistrées.

« C’est traumatisant de voir sa maison détruite ou de devoir être évacué d’urgence. Ce sont des moments très difficiles », a-t-il déploré lors d’une conférence de presse.

Dans certains endroits, des vagues record ont été enregistrées, a précisé lundi Environnement Canada. Elles ont provoqué de nombreuses inondations côtières qui ont été particulièrement dévastatrices dans plusieurs endroits.

Cheveux gris sous sa casquette bleue, Craig Cooper, un habitant de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), montrait, impuissant, les nombreux arbres qui recouvraient sa voiture et une partie de la toiture de sa maison bleue et blanche.

« C’est de loin, sans aucun doute, la pire tempête que nous ayons jamais vue », a souligné ce Canadien à la chaîne CBC.

À Channel-Port-aux-Basques (Terre-Neuve-et-Labrador), une femme de 73 ans a perdu la vie emportée par les flots. Une autre personne est décédée à l’Île-du-Prince-Édouard et une troisième est portée disparue en Nouvelle-Écosse, l’une des provinces les plus touchées.

« Au bout du compte, ce sera la tempête qui aura causé le plus de dégâts que nous ayons jamais vus. Ils sont immenses », a commenté Tim Houston, le premier ministre de cette région.

L’ouragan avait déjà fait au moins sept morts la semaine passée, dont quatre à Porto Rico, deux en République dominicaine et un en Guadeloupe.