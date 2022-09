Le premier ministre du Canada et les élus n’ont pas tardé à réagir sur la scène politique québécoise et canadienne, jeudi après-midi, peu après l’annonce par la famille royale du décès de la reine Élisabeth II, qui survient en pleine campagne électorale au Québec.

Mélanie Marquis La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Vincent Larin La Presse

« C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès de la plus longue souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Élisabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies - et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays », a-t-il écrit sur Twitter.

« Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté. Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles », a ajouté le premier ministre.

Il a publié ces tweets avant de faire une déclaration dans une salle de l’hôtel de Vancouver où son Cabinet était en retraite en prévision de la rentrée. L’annonce qu’il devait faire a été annulée, évidemment, mais les ministres poursuivent leur rencontre, nous a-t-on dit.

Le protocole veut que ce soit d’abord la gouverneure générale du Canada qui fasse une déclaration après la mort de la souveraine, puis le premier ministre du Canada. Les détails sur la suite des choses seront précisés sous peu.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille royale – @RoyalFamily - pour le décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Partout au pays, les Canadiens porteront le deuil de la Reine. Prenons un instant pour honorer la mémoire de Sa Majesté, chacun à sa manière », a déclaré Mary Simon sur Twitter.

« Elle aura été au cœur d’un siècle trouble »

Avant même que le premier ministre du Canada Justin Trudeau ait pris la parole, le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, a souhaité « au nom de tous les élus, équipes et membres du Bloc québécois » leurs plus « sincères condoléances ».

« Elle aura été au cœur d’un siècle trouble avec le désir d’y être une force positive », a-t-il ajouté, au moment où partout à travers le Canada, des drapeaux étaient déjà mis en berne sur des édifices publics.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE « Elle aura été au cœur d’un siècle trouble avec le désir d’y être une force positive », a déclaré le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

« Figure marquante de l’histoire, la reine Élisabeth II a dédié sa vie au service public. Elle aura traversé plusieurs moments charnières de notre époque, toujours avec grande dignité. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et le peuple britannique », a d’emblée affirmé la cheffe libérale, Dominique Anglade, sur son compte Twitter, quelques minutes seulement après que la nouvelle soit tombée.

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a souligné de son côté qu’elle avait vécu « une vie d’histoire et de devoir ». « Elle était aussi une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Mes pensées vont aujourd’hui à sa famille qui a perdu un véritable pilier dans leurs vies », a-t-il écrit, peu de temps après l’annonce du décès d’Élisabeth II.

« Distinguer l’institution de l’individu »

Plus tôt jeudi, avant l’annonce du décès, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois avait quant à lui offert ses pensées à la famille monarchique. « Dans ces moments-là, c’est important de distinguer l’institution de l’individu. J’ai peu d’affection pour l’institution monarchique, mais quand une personne est malade, tout ce qu’on peut faire c’est lui souhaiter un bon rétablissement, et souhaiter que ça se passe le mieux possible avec ses proches », a-t-il souligné.

« Je ne suis pas spécialiste des affaires de la Reine. On va vous revenir », a brièvement commenté le chef caquiste François Legault, jeudi, lorsqu’interrogé sur l’impact que pourrait avoir l’affaire sur la campagne électorale. Il a du même coup reconnu qu’il n’était pas personnellement ébranlé par ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni.

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a toutefois certifié que le décès de la reine Élisabeth II n’aura pas d’impact sur la campagne électorale en cours. « La Loi électorale ne prévoit pas de disposition particulière en cas de décès de la reine. Le processus électoral suivra donc son cours », a en effet indiqué le porte-parole de l’organisme, Jonathan Gaudreault.