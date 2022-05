Recensement de 2021

Le Canada vieillit, surtout en Atlantique et au Québec

(Ottawa) Les Canadiens de plus de 85 ans constituent le groupe d’âge qui connaît la croissance la plus rapide au pays, signe on ne peut plus tangible de ce que les experts prédisent déjà depuis un moment : une crise des soins de santé pour les aînés se pointe à l’horizon.