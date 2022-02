(OTTAWA) La récente occupation d’Ottawa par des manifestants antigouvernementaux a changé le Canada, estime la gouverneure générale Mary Simon. Celle-ci demeure toutefois optimiste sur l'avenir.

Marie Woolf La Presse Canadienne

Selon elle, les Canadiens parviendront à se rassembler de nouveau.

En entrevue à La Presse Canadienne, Mme Simon se dit très attristée par les récents événements qui ont secoué le pays, notamment la profanation du Monument commémoratif de guerre du Canada et de la tombe du Soldat inconnu.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La gouverneure générale Mary Simon

Elle avance que les différentes opinions et les différentes expériences font du Canada un pays plus fort, à condition que tous demeurent respectueux des uns et des autres. Mme Simon convient que les Canadiens devront y porter une plus grande attention au cours des prochains mois, si ce n’est des prochaines années.

Certains organisateurs des manifestations avaient demandé à la gouverneure générale et au Sénat d’obliger le gouvernement fédéral à lever les restrictions visant à combattre la pandémie de COVID-19.

Certains ont vu cela comme un appel pour renverser le gouvernement Trudeau.

Mme Simon dit qu’on ne renverse pas les gouvernements par la force au Canada.