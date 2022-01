(Ottawa) Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, promet que son gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les communautés autochtones durement frappées par la COVID-19 comme celle de Bearskin Lake, en Ontario.

La Presse Canadienne

La communauté oji-crie de Bearskin Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, a déclaré l’état d’urgence sanitaire la semaine dernière ; près de la moitié de ses 400 résidents ont contracté le coronavirus.

À cause de l’ampleur de l’éclosion, une grande partie de la communauté est en isolement et il n’y a pas assez de travailleurs pour assurer les services essentiels, y compris la distribution aux ménages de nourriture, d’eau et de bois de chauffage.

En conférence de presse, vendredi, M. LeBlanc a assuré que ses collègues ministres étaient en contact fréquent avec leurs homologues provinciaux pour coordonner l’aide fédérale.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré de son côté que sa collègue ministre des Services aux autochtones, Patty Hajdu, était en contact quotidien avec les dirigeants des communautés autochtones pour s’assurer qu’elles disposent de suffisamment de tests de dépistage rapides, d’un soutien pour le traçage des contacts et de vaccins.

M. Duclos n’a pas voulu toutefois commenter l’éventuel déploiement de militaires à Bearskin Lake pour donner un coup de main à cette communauté éloignée.