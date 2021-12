(Ottawa) L’ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, quittera son poste à Pékin à la fin de l’année.

La Presse Canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré par communiqué, lundi, qu’il avait accepté la décision du diplomate « avec beaucoup de gratitude et de respect ».

M. Trudeau souligne dans sa déclaration que M. Barton a dirigé l’équipe du Canada en Chine pendant deux ans, « alors que les deux pays se heurtaient à des défis de taille ».

Il ajoute que la plus grande priorité de l’ambassadeur avait toujours été d’obtenir la libération des Canadiens Michael Kovrig et de Michael Spavor, détenus de façon arbitraire en Chine pendant deux ans et demi.

Les deux hommes ont été libérés et autorisés à rentrer au Canada soi-disant pour des raisons de santé en septembre dernier.

Ils avaient été arrêtés en décembre 2019, quelques jours après que la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, eut été arrêtée au Canada à la demande des autorités américaines.

De nombreux pays avaient qualifié l’action de la Chine de « politique d’otages », tandis que la Chine avait accusé Ottawa de détention arbitraire. Les deux Canadiens ont été emprisonnés pendant plus de 1000 jours.

« Il a travaillé sans relâche pour réaliser cette tâche importante. Il a offert du soutien et des conseils aux familles des deux Michael. Il a également fait appel à la solidarité de pays aux vues similaires afin de former une coalition avec eux. Grâce au leadership et à l’approche diplomatique habile de Dominic, Michael Kovrig et Michael Spavor sont de retour auprès de leurs proches », affirme M. Trudeau dans sa déclaration.

« Dominic a également joué un rôle de premier plan dans la détermination et la réalisation des priorités du Canada à l’égard de la Chine. Grâce à ses efforts, le Canada est maintenant mieux en mesure de gérer cette relation importante et d’atteindre ses objectifs diplomatiques. »