Les snowbirds ont dû s’armer de patience avant de renouer avec le soleil de la Floride. On comptait déjà deux à trois heures d’attente à la frontière terrestre canado-américaine, rouverte lundi matin pour la première fois depuis mars 2020. Puis un second bémol : le test PCR (plutôt coûteux) obligatoire à leur retour au pays, expliquent voyageurs Canadiens et commerçants Américains.

Mayssa Ferah La Presse

Les États-Unis ont rouvert leur frontière terrestre aux Canadiens doublement vaccinés à minuit lundi, après 20 mois. Vers 6 h 30, une file interminable accueillait les voyageurs à bord de leur véhicule. Seules quatre guérites étaient fonctionnelles à l’arrivée de La Presse, ralentissant le processus aux douanes.

Ce léger désagrément n’efface pas le sourire de Richard Pellerin. Au volant de son rutilant VUS, l’homme de Boisbriand se voit déjà les deux pieds dans le sable. Réveil à 4 h, temps d’attente démesuré, test PCR au retour : rien ne pouvait gâcher le moment. « J’espère quand même qu’à mon retour, ils auront enlevé le dépistage », explique l’homme doublement vacciné.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Richard Pellerin se voyait déjà les deux pieds dans le sable.

Aucun test de dépistage pour la COVID-19 n’est requis pour traverser la frontière du Canada aux États-Unis. Les citoyens de 5 ans et plus doivent subir un test moléculaire (test PCR) dans les 72 heures avant leur retour au bercail.

Andrée Pilote s’est mise en route vers 3 h lundi matin. Elle était toujours coincée dans le trafic entre deux VR cinq heures plus tard. « Enfin ! Ça fait deux ans qu’on attend ça. Donc attendre quelques heures de plus… » Direction la Floride pour plusieurs mois une fois la douane franchie. La situation sanitaire là-bas l’inquiète peu. « C’est le retour à la normale. On est vaccinés et on prendra nos précautions comme ici. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Andrée Pilote s’est mise en route vers 3 h lundi matin. Elle était toujours coincée dans le trafic cinq heures plus tard.

En théorie, les Canadiens doivent présenter une preuve de vaccination pour entrer aux États-Unis. Aucune preuve vaccinale n’a été pourtant requise lundi matin pour de nombreux snowbirds, a constaté La Presse.

Le douanier en poste à la deuxième guérite inspecte machinalement les passeports et entame un dialogue truffé de formules de politesse avec quelques questions de base sur la visite aux États-Unis. Aucune mention de la preuve vaccinale.

Suzanne Gauvin et Denis Gagnon s’empressent d’exhiber leur application Vaxicode à l’agent frontalier. Il n’y jette même pas un regard. « On s’attendait vraiment à devoir fournir la preuve. Mais en même temps ils doivent savoir que la plupart du monde ici sont vaccinés. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Suzanne Gauvin et Denis Gagnon

Christian Archambault et France Cournoyer passeront les cinq prochaines semaines à Hallandale Beach.

« Mine de rien, prendre l’avion c’est une perte de temps et d’argent. Ça nous force à louer un véhicule, alors que nous on préfère notre voiture », explique le retraité en vérifiant le niveau de chargement de la batterie de sa Tesla flambant neuve.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE France Cournoyer et Christian Archambault rechargent leur Tesla avant de continuer la route vers la Floride.

Il s’étonne du peu d’effectifs aux douanes en matinée, alors que l’ouverture était prévue depuis un bail. « Ils sont contents qu’on revienne, mais ils ne déroulent pas le tapis rouge ! », tonne-t-il à la blague.

Et puis il y a le test moléculaire requis au retour. « On va le faire s’il le faut, mais on croise nos doigts que cette consigne soit abolie. C’est un peu absurde d’exiger le PCR. Si le voyage n’était pas aussi long, ça nous dérangerait. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Vers 6 h 30 lundi matin, une file interminable aux douanes accueillait les voyageurs à bord de leur véhicule.

Un test ou un obstacle ?

L’ambiance est moins survoltée à Plattsburgh, à 25 minutes de route de la frontière. Au centre-ville, les charmants cafés troisième vague côtoient les librairies indépendantes et les pizzérias à l’allure rétro.

Steve Brody, propriétaire de la chaîne de brocantes Antique & Variety Mall, pensait accueillir des acheteurs québécois dans les prochaines semaines. Environ 15 % de sa clientèle provient de l’autre côté de la frontière. « Le test PCR au retour, ça les refroidit. Tu ne vas pas payer entre 100 $ et 200 $ juste pour aller courir les aubaines chez un antiquaire », explique-t-il, la moue boudeuse malgré son évidente bonhommie.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Steve Brody, propriétaire de la chaîne de brocantes Antique & Variety Mall, à Plattsburgh.

Deux de ses habitués – des Montréalais – lui ont écrit pour lui signaler qu’ils seraient de retour, mais pas avant que la consigne du test PCR soit levée. « Je trouve ça dommage. C’était des gens qu’on voyait une fois par mois avant la pandémie », poursuit l’entrepreneur.

Passer un test PCR n’est pas la fin du monde, nuance-t-il. Mais pour une famille ou un couple qui souhaite seulement s’évader le temps d’un week-end, « le coût surpasse le bénéfice ».

Brandon Martineau, gérant du café Chapter One, se réjouit de l’arrivée potentielle de touristes québécois. Comme bien des commerçants, une partie de sa clientèle traverse la frontière le temps d’un week-end. Mais le momentum est passé. « L’hiver arrive et les gens vont de moins en moins venir flâner. Ils vont dans le Sud. Au début de l’été, on aurait senti un achalandage », explique-t-il entre deux cafés latte à la citrouille épicée.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Brandon Martineau, gérant du café Chapter One, à Plattsburgh.

Rappelons que la frontière canadienne est accessible aux voyageurs non essentiels en provenance des États-Unis pleinement vaccinés depuis le 9 août dernier.

Au retour de La Presse au pays, les douanes sont vides. L’agente frontalière vérifie avec minutie les preuves vaccinales et les tests de dépistage négatifs à la COVID-19. Les voyageurs qui quittent les États-Unis sont également priés de télécharger l’application ArriveCan pour transmettre des renseignements de voyage obligatoires avant et après l’entrée au Canada.