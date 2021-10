National

Référendum en Alberta

Le pari risqué de Jason Kenney

(Ottawa) Qui voulez-vous comme maire ? Comme conseiller municipal ? Ah, et voulez-vous que l’on cesse de changer l’heure deux fois par année ? Oh, et souhaitez-vous le retour de la fluoration de l’eau à Calgary ? Et puis, en passant, qui souhaitez-vous désigner sénateur à Ottawa ? Bon, et tant qu’à y être, dites-nous : doit-on abolir la péréquation ?