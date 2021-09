(Ottawa) C’est la fin d’une saga politico-judiciaire qui aura duré près de trois ans pour Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei. Elle peut rentrer en Chine, après avoir conclu avec la justice américaine un accord de réparation qui a ensuite été entériné par un tribunal canadien. Et les deux Michael ? Ils ne sont pas encore sortis du pétrin.

Mélanie Marquis La Presse

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accepté vendredi après-midi de relâcher Mme Meng, fille du fondateur de la société proche de Pékin. Le verdict du tribunal a été prononcé dans la foulée de l’accord qui avait été conclu quelques heures auparavant du côté de New York, où les procureurs du gouvernement des États-Unis avaient réussi à faire « reporter » jusqu’à la fin 2022 les poursuites engagées.

« Je tiens à saluer le professionnalisme de la Cour et l’engagement du gouvernement canadien à respecter la règle de droit », a déclaré la femme désormais libre de rentrer au bercail, au pas de l’édifice du tribunal, à Vancouver. « Je transmets aussi ma reconnaissance à la population canadienne et aux amis des médias, pour votre tolérance », a-t-elle ajouté.

Je suis désolée pour les désagréments. Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei

La numéro deux de l’entreprise a consenti à reconnaître certaines « fautes » en échange d’un « report » puis d’un « abandon » des poursuites lors d’une audience présidée par la juge Ann Donnelly, au tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Les procureurs du camp américain ont par la suite signalé qu’ils informeraient le ministère de la Justice du Canada du retrait de la demande d’extradition des États-Unis.

« En conséquence, rien ne justifie la poursuite de l’instance d’extradition et le délégué du ministre de la Justice a retiré l’arrêté introductif d’instance, mettant ainsi fin à l’instance. Le juge a libéré Meng Wanzhou de toutes les conditions de sa mise en liberté sous caution. Meng Wanzhou est libre de quitter le Canada », a-t-on réagi au ministère canadien, après la décision rendue à Vancouver par la juge Heather Holmes.

« Le Canada est un État de droit. Meng Wanzhou a bénéficié de l’équité procédurale devant les tribunaux, en conformité avec le droit canadien. C’est là un gage de l’indépendance du système judiciaire canadien », a-t-on ajouté dans la même déclaration.

Et les deux Michael ?

PHOTO JASON REDMOND, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Michael Kovrig et Michael Spavor sont toujours emprisonnés en Chine.

Pour bien des gens au Canada, au-delà du dénouement dans l’affaire Meng, la question la plus importante est de savoir s’il serait de nature à favoriser un retour au pays de Michael Kovrig et Michael Spavor. Les deux Canadiens, victimes collatérales de cette saga judiciaire et diplomatique, seront-ils enfin libérés ?

À la mi-août, l’entrepreneur Michael Spavor a été reconnu coupable d’espionnage et condamné à passer 11 ans derrière les barreaux. Aucun verdict n’est encore tombé dans la cause de Michael Kovrig, un diplomate canadien qui était au service de l’International Crisis Group lorsqu’il a été interpellé à Pékin.

Même si la Chine a toujours juré qu’il n’y avait aucun lien entre l’arrestation des deux Michael, elle a laissé entendre, notamment par la bouche de son ambassadeur à Ottawa, que si la directrice financière de Huawei était libérée, les ressortissants canadiens pourraient en bénéficier.

« Si la partie canadienne peut prendre des mesures résolues pour corriger son erreur et libérer Mme Meng à une date rapprochée, cela aidera sûrement les relations entre nos deux pays à revenir à la normale », a par exemple dit à La Presse Canadienne le chef de mission au Canada, Cong Peiwu, plus tôt ce mois-ci.

L’ancien ambassadeur d’Ottawa à Pékin, Guy Saint-Jacques, a souvent dit la seule planche de salut, pour les deux Canadiens, serait une intervention des États-Unis. Le gouvernement Trudeau a toujours refusé de se mêler du processus judiciaire, malgré les pressions exercées sur lui.

« Gros pour elle, mais pas pour les Michael »

Le professeur Jérôme Beaugrand-Champagne, qui a pratiqué le droit pendant plus de 20 ans en Chine, croit qu’il y a loin de la coupe aux lèvres pour Michael Kovrig et Michael Spavor. « C’est gros pour Mme Meng, mais pas pour eux, malheureusement. Il n’y a rien dans l’accord pour eux », tient-il à tempérer en entrevue.

S’il est vrai que la justice chinoise, qui est sous le joug du Parti communiste chinois, pourrait les libérer sans s’encombrer de détails d’ordre juridique, les chances que Pékin leur permette de rentrer à la maison dans un horizon rapproché sont minces, croit celui qui enseigne à la faculté de droit de l’Université de Montréal.

« Ils pourraient le faire, mais ils ne vont pas le faire, parce qu’ils ont nié que les deux étaient liés. Ils vont laisser passer quelques mois […] et ils vont probablement demander autre chose au gouvernement Trudeau, comme peut-être pousser pour qu’on admette Huawei dans le réseau 5G au Canada », expose-t-il.

« Nos deux Michael sont encore pris là-bas, selon moi, pendant encore un peu de temps. Alors que gagne-t-on à ce que Mme Meng parte aussi rapidement que ça ? », conclut M. Beaugrand-Champagne à l’autre bout du fil.

Le camp Meng « très heureux »

Invitée à réagir à ce dénouement favorable, la société Huawei a préféré s’en remettre à la firme d’avocats qui a représenté Meng Wanzhou au sud de la frontière. Au cabinet Zuckerman Spaeder, basé à Washington, Me William W. Taylor s’est ainsi dit « très heureux » que cet accord ait été conclu et approuvé.

« En vertu de cet accord, Mme Meng ne sera plus poursuivie aux États-Unis et la procédure d’extradition au Canada sera terminée. Elle a plaidé non coupable, et nous nous attendons à ce que l’acte d’accusation soit rejeté avec préjudice après quatorze mois », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Avec l’Agence France-Presse