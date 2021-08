National

Incendies de forêt en Colombie-Britannique

Le temps frais et pluvieux attendu pourrait venir en aide aux pompiers

Une fin de semaine pluvieuse et plus froide est prévue dans la plupart de la Colombie-Britannique, ce qui pourrait potentiellement permettre aux équipes combattant plus de 250 incendies de forêt dans toutes les régions de la province de reprendre leur souffle.