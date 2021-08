National

Réouverture de la frontière canado-américaine

Des voyageurs peu nombreux, mais fébriles

Les automobilistes aux douanes de Stanstead étaient peu nombreux, mais impatients de traverser, lors de la réouverture de la frontière terrestre aux voyageurs américains, lundi. Après plus d’un an sans cette clientèle, le milieu touristique prévoit que les restaurants et hôtels se rempliront graduellement.