PHOTO VOGON_POETRY_SOCIETY, DEVIN BLANEY VIA REUTERS

(Vernon) Un redoutable incendie de forêt ayant contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile autour d’un tronçon de l’autoroute 97, présentement fermé, dans la région de l’Intérieur, en Colombie-Britannique, a continué de progresser et atteint une superficie d’environ 550 kilomètres carrés.

La Presse Canadienne

Selon la plus récente mise à jour du service de protection contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique, les autorités s’attendent à ce que la propagation des flammes se poursuive à cause, notamment, des vents soutenus.

La croissance la plus importante s’est produite sur le flanc est de l’incendie, qui est très visible des collectivités avoisinantes. Dans certains secteurs, il n’est plus éloigné que de 100 à 250 mètres de la rive ouest du lac Okanagan.

Des vents du sud et du sud-ouest pouvant atteindre 40 km/h étaient attendus dans la région. On prévoit aussi des averses isolées qui pourraient apporter « un léger répit » au cours du week-end. Toutefois, le temps chaud et sec devrait revenir dès lundi.

Le sinistre est en activité depuis trois semaines. Il a franchi jeudi l’autoroute 97 à environ 40 kilomètres au sud-est de Kamloops avant de traverser le terrain de camping de Monte Lake situé à proximité d’un parc provincial.

Les ordres d’évacuation et les avis d’alerte sont en vigueur pour de nombreux secteurs, de la périphérie de Kamloops, à l’ouest du brasier, jusqu’à Chase, au nord, ainsi qu’à Vernon et Enderby à l’est.

Un ordre d’évacuation a été lancé par le district régional de Central Okanagan. Il touche plus de 2100 propriétés, le long de la rive ouest du lac Okanagan, au nord de West Kelowna, tandis que les résidants de plus de 800 autres propriétés doivent être prêts à partir sur un court préavis.

Les gens qui ont été évacués vendredi soir d’une zone située entre Ewings Landing et La Casa ont eu droit samedi à trois heures pour aller récupérer des véhicules et d’autres articles essentiels, a indiqué le district régional dans un communiqué.

Environ 290 incendies de forêt sont en activité dans l’ensemble de la Colombie-Britannique. Une trentaine constituent une menace pour la sécurité publique.

Au total, 67 ordres d’évacuation touchant 5650 propriétés sont en vigueur. Les occupants de 25 000 autres propriétés ont été placés en état d’alerte.