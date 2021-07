(Ottawa) Mary Simon est devenue officiellement, lundi matin, la nouvelle gouverneure générale du Canada ; la première représentante autochtone à occuper cette fonction.

Lina Dib La Presse Canadienne

Vingt et un coups de canon ont salué l’installation de la 30e gouverneure générale.

Si la cérémonie a inclus tous les éléments de ce genre d’évènements – prestations musicales, discours, assermentation – le tout a dû se faire dans une sobriété imposée par la pandémie de COVID-19.

Ainsi, seulement 44 invités ont pu être présents dans la Chambre du Sénat où Mme Simon a prêté serment d’allégeance, serment d’office du gouverneur général et commandant en chef du Canada, et serment de Garde du Grand Sceau du Canada.

Entrée au Sénat avec un joueur de tambour inuit, Mme Simon y a été accueillie par un cercle de tambours des Premières Nations.

À l’intérieur de la chambre du Sénat, une lampe traditionnelle est demeurée allumée tout au long de la cérémonie.

Cette cérémonie a été ouverte par une allocution de l’aînée Claudette Commanda, mot de bienvenue algonquin puisque la cérémonie se déroule sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabe.

Ensuite, l’artiste Elisapie a interprété sa chanson Arnaq, mot qui signifie « femme » en inuktitut.

Maintenant assermentée, Mme Simon se préparait à livrer un discours qui doit insister sur la réconciliation et sur la jeunesse.

M. Trudeau a nommé Mary Simon pour succéder à Julie Payette qui avait démissionné en janvier dernier. Mme Simon est une leader de la communauté inuite et une ancienne diplomate canadienne.

Son incapacité à parler français a cependant inspiré des centaines de plaintes au Commissaire aux langues officielles qui a décidé de faire enquête sur le processus qui a conduit à sa nomination.