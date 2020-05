(Ottawa) Le gouvernement fédéral cherche toujours à amener l’Iran à remettre les enregistreurs de bord de l’avion de ligne ukrainien qui s’est écrasé à Téhéran le 8 janvier dernier, rapporte le ministre des Transports, Marc Garneau.

La Presse canadienne

Le 11 mars dernier, le ministre Garneau a participé à une réunion de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal, où un représentant de l’Iran s’est engagé à ce que son gouvernement rende les enregistreurs de vol aux autorités ukrainiennes d’ici le 25 mars.

L’Iran a déclaré que ses efforts ont été concentrés sur la crise de la COVID-19, qui a ravagé le pays, rapporte M. Garneau, mais le régime doit toujours remettre les boîtes noires pour honorer ses obligations en vertu du droit international de l’aviation civile.

Le vol 752 d’Ukraine International Airlines avait été touché par deux missiles iraniens peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, dont 55 citoyens et 30 résidents permanents canadiens.

Le Royaume-Uni, l’Ukraine, l’Afghanistan et la Suède ont également perdu des citoyens dans cette tragédie, et ils ont formé une alliance avec le Canada pour faire face à l’Iran.

Ils exhortent le gouvernement iranien à coopérer à l’enquête en toute transparence afin de faire la lumière sur la cause du tir de missiles et de l’écrasement et d’indemniser les proches des victimes.