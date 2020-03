Les chefs héréditaires accusés de faire fi de leurs propres règles

Le bras de fer entre les chefs élus et héréditaires des Wet’suwet’en se corse. Dans la foulée de l’entente conclue dimanche entre des chefs héréditaires et les autorités provinciales et fédérales, les chefs élus attaquent les chefs héréditaires sur leur propre terrain. Ils les accusent de faire fi de leur gouvernance traditionnelle, basée sur les cinq clans de la Première Nation de la Colombie-Britannique.