Le service de train de VIA Rail reprendra partiellement dès jeudi matin entre Montréal, Québec et Ottawa.

Mayssa Ferah

La Presse

La compagnie ferroviaire a reçu l’autorisation du CN pour reprendre les déplacements dès le 20 février entre Québec, Montréal et Ottawa.

Les trains 22, 24, 26 et 28 partant d’Ottawa et les trains 33, 35, 37 et 39 partant de Québec reprendront le service. Toutes les réservations actuelles sur ces segments sont confirmées.

Le reste des services de VIA Rail sont toujours annulés à l’exception de Sudbury-White River (CP Rail) et de Churchill-The Pas (Hudson Bay Railway).

VIA Rail communiquera avec les passagers ayant des réservations qui n’ont pas été annulées afin de les tenir informés des plus récents développements.

« Nous demeurons confiants que la situation soit résolue le plus tôt possible et nous encourageons toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d’une résolution pacifique », a précisé VIA Rail par communiqué mardi matin.