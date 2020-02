(Ottawa) Le ministre fédéral des Transports Marc Garneau assouplit les restrictions de vitesse qui avaient été imposées à certains trains à la suite d’un déraillement en Saskatchewan, au début du mois, qui a déversé dans l’environnement 1,2 million de litres de pétrole brut et déclenché un gigantesque incendie.

La Presse canadienne

Le ministre Marc Garneau affirme que cette décision est le résultat d’une étroite collaboration entre les représentants du gouvernement et les compagnies ferroviaires pour déterminer les causes des déraillements comme celui survenu près de Guernsey, en Saskatchewan, et élaborer des plans pour traiter les facteurs les plus préoccupants.

Le déraillement du 6 février était le deuxième depuis décembre ; il a forcé l’évacuation de certains résidants de la communauté rurale de Guernsey. Au lendemain du déraillement, M. Garneau avait pris un arrêté ministériel pour limiter la vitesse des trains composés d’au moins 20 wagons chargés de marchandises dangereuses. Cet arrêté ministériel, pris le 7 février, était valide pour 30 jours.

PHOTO MATT SMITH, LA PRESSE CANADIENNE Le déraillement du 6 février était le deuxième depuis décembre ; il a forcé l’évacuation de certains résidants de la communauté rurale de Guernsey, en Saskatchewan.

Les nouvelles règles que vient d’annoncer le ministre Garneau augmentent la vitesse autorisée pour les trains tirant même un wagon chargé de gaz toxiques par inhalation, ou plus de 20 wagons chargés de marchandises dangereuses telles que du pétrole, du gaz naturel liquéfié ou de l’éthanol.

Les limites de vitesse sont toutefois réduites pour les trains considérés « à risque élevé ». Il s’agit de « trains-blocs », dont les wagons-citernes sont chargés d’un seul type de marchandises dangereuses et qui circulent vers la même destination, ou encore de trains comprenant toute combinaison où il y a au moins 80 wagons-citernes chargés de marchandises dangereuses.

Le ministre Garneau affirme que les nouvelles règles de vitesse resteront en vigueur jusqu’au 1er avril, alors que le gouvernement fédéral travaille avec les transporteurs pour élaborer de nouvelles mesures de sécurité, qui pourraient être permanentes. Ces mesures visent l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure des voies ferrées, les activités pendant la période hivernale et les pratiques de sécurité des compagnies.