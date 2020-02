Le projet vise à tripler la capacité de l’oléoduc Trans Mountain existant, pour transporter du bitume dilué et des produits raffinés des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’à un terminal maritime à Burnaby, près de Vancouver, en Colombie-Britannique.

(Ottawa) La Cour d’appel fédérale a rejeté mardi la contestation judiciaire des Premières Nations touchées par l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain entre l’Alberta et la côte de la Colombie-Britannique.

La Presse canadienne

Quatre communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique contestent devant les tribunaux la deuxième approbation du projet par le gouvernement de Justin Trudeau, en juin dernier. L’audience devant la Cour d’appel fédérale, en décembre, a porté sur l’ampleur de la consultation menée par le gouvernement auprès des Premières Nations entre août 2018 et juin 2019.

Ces consultations ont été menées à la suite d’une décision précédente de la Cour d’appel, qui avait annulé la première approbation du projet par Ottawa, en août 2018, en partie en raison d’un dialogue insuffisant avec les communautés autochtones touchées.

À l’audience du mois dernier, la nation Tsleil-Waututh, la nation Squamish, la bande de Coldwater et une coalition de petites communautés de la vallée du Fraser ont fait valoir que le gouvernement avait amorcé les consultations après en avoir déjà déterminé l’issue.

Ottawa a répondu que les consultations étaient adéquates, et qu’au lieu d’écouter et d’enregistrer les préoccupations entendues, le gouvernement fédéral les avait intégrées à des programmes plus larges de protection de l’environnement.

Le projet vise à tripler la capacité de l’oléoduc Trans Mountain existant, pour transporter du bitume dilué et des produits raffinés des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’à un terminal maritime à Burnaby, près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le gouvernement Trudeau a acheté l’oléoduc et les infrastructures connexes pour 4,5 milliards en 2018, et l’expansion de l’oléoduc est déjà en cours.