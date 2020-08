(Halifax) Le gouvernement fédéral a dévoilé mercredi les détails d’un programme de 469 millions visant à aider les pêcheurs à faire face aux impacts économiques de la pandémie.

La Presse canadienne

La ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, a indiqué que la Prestation aux pêcheurs et la nouvelle Subvention aux pêcheurs, annoncés en mai, seront ouvertes aux candidatures du 24 août au 21 septembre. Des informations détaillées sur le processus de demande sont maintenant disponibles en ligne sur le site de Pêches et Océans Canada.

Le gouvernement fédéral soutient par ailleurs qu’il travaille toujours sur un programme — également annoncé en mai — qui doit permettre aux pêcheurs indépendants d’accéder à des prestations d’assurance-emploi sur la base des gains assurables des saisons précédentes.

Plus tôt cette année, Ottawa avait annoncé un programme de 62 millions pour aider à stabiliser les secteurs de la transformation du poisson et des fruits de mer. Le gouvernement fédéral promettait aussi 50 millions pour aider les agriculteurs, les pêcheurs et les employeurs du secteur de la transformation alimentaire qui doivent assumer la quarantaine de 14 jours imposée aux travailleurs étrangers temporaires.

« Nos pêcheries fonctionnent selon une structure unique et ont été confrontées à des défis bien distincts tout au long de cette pandémie, a expliqué la ministre Jordan dans un communiqué. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour mettre au point un système simple et accessible permettant de verser plus de 469 millions à nos pêcheurs le plus rapidement et le plus facilement possible. »

« C’est pourquoi il était important pour nous de l’annoncer avant le 24 août, afin que les demandeurs aient le temps de se préparer », explique la ministre.