(Ottawa) Le gouvernement Trudeau est « très déçu » de la mise en accusation de Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré vendredi que le « travail en coulisse » continuait de s’effectuer de façon « extrêmement active » pour obtenir la libération des deux ressortissants arrêtés de manière arbitraire par les autorités chinoises en décembre 2019.

Il a dit avoir une pensée pour la famille et les proches des deux hommes.

La Chine a officiellement déposé des accusations d’espionnage contre les deux Canadiens qui croupissent en prison depuis plus d’un an et demi, l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor.

Le premier a été accusé à Pékin d’avoir fait de l’espionnage pour obtenir des secrets et des renseignements d’État. Le second a été mis en accusation à Dandong, près de la frontière nord-coréenne, il est soupçonné d’avoir espionné au profit d’une entité étrangère et d’avoir illégalement fourni des secrets d’État.

Les deux ressortissants canadiens ont été arrêtés quelques jours après l’interception de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, à l’aéroport de Vancouver, à la demande des autorités américaines.

La femme d’affaires a encaissé un revers judiciaire le 27 mai dernier. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la procédure d’extradition vers les États-Unis la visant pouvait se poursuivre. Mme Meng est assignée à son luxueux domicile, dans un quartier huppé de Vancouver.

Quant aux deux Michael, ils sont incarcérés dans des conditions jugées déplorables. Leur arrestation est considérée par la vaste majorité des observateurs comme une mesure de représailles pour celle de Meng Wanzhou.

-Avec Associated Press