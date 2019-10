(Montréal) L’intense dépression météorologique qui a traversé le sud et l’est du Québec de même que les provinces des Maritimes a causé des dégâts, privant notamment d’électricité des centaines de milliers de foyers.

La Presse canadienne

Dans son bilan de soirée, Hydro-Québec rapportait toujours plus de 400 pannes et quelque 36 000 clients privés de courant. Les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale demeuraient les plus affectées. En après-midi, le nombre de clients touchés avait dépassé les 94 000 selon le site web Info-pannes.

La société d’État a déclaré avoir mobilisé près de 600 monteurs pour rétablir le service. Elle estimait être en mesure de rebrancher la majorité des clients avant la fin de la journée, mais a prévenu que certaines résidences dans des secteurs isolés pourraient être privées de courant jusqu’à vendredi.

Les rafales ont provoqué plusieurs chutes de branches d’arbres, allant même jusqu’à déraciner ou fendre des troncs, qui ont endommagé le réseau de distribution d’électricité. Ces mêmes effondrements ont causé toutes sortes de dégâts matériels sur des véhicules et des propriétés.

En Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Power indiquait en milieu de soirée que quelque 3500 clients se trouvaient toujours dans le noir. Au Nouveau-Brunswick, Énergie NB rapportait 186 pannes et quelque 7100 clients sans courant.

Onde de tempête

Après avoir maintenu des bulletins météorologiques spéciaux une bonne partie de la journée jeudi dans plusieurs provinces des Maritimes, ainsi qu’au Québec, Environnement Canada ne conservait d’avertissement en vigueur que pour Terre-Neuve-et-Labrador en soirée.

Tout au long de la journée, l’agence fédérale annonçait des vents forts et des risques d’élévation du niveau des eaux, en raison de la période de marées à moyennes amplitudes. L’avis visait particulièrement les régions de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Gaspé, Percé, New-Carlisle et Chandler, dans l’est du Québec.

Environnement Canada mettait en garde contre de possibles inondations le long du littoral et des risques d’érosion côtière.

Les pluies abondantes sur une bonne partie du réseau routier et autoroutier de la grande région de Montréal ont causé certains problèmes aux automobilistes. La Sûreté du Québec avait d’ailleurs appelé les conducteurs à la prudence.

En Nouvelle-Écosse, de 40 à 70 millimètres de pluie étaient attendus, les quantités les plus élevées devaient s’abattre sur le littoral sud. On redoutait des crues soudaines, des accumulations d’eau sur les routes et des inondations dans les basses terres.