Ottawa injecte 22 millions pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, estime que la situation est critique alors que de plus en plus de crimes sexuels contre des mineurs sont rapportés à la police.

Le nombre d'incidents de pornographie infantile connus de la police a bondi de 288 % au Canada entre 2010 et 2017 et ces cas sont sous-déclarés, déplore M. Goodale.