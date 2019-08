Le Canada mieux protégé contre la violence d'extrême droite?

« C'est dans l'ADN des Canadiens d'être plus pacifiques, plus portés au compromis », souligne-t-il.

Des individus radicalisés qui ont l'intention de passer aux actes et d'orchestrer un attentat sont plus susceptibles d'être freinés dans leur élan si l'accessibilité aux armes est sensiblement restreinte, dit-il.

« Je vous dirais que la grande majorité de nos cas, c'est de l'extrême droite. On n'en voit presque plus, de la radicalisation violente religieuse comme Daech [le groupe État islamique] », explique celle qui est également coprésidente du Comité national de spécialistes sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence, qui conseille le gouvernement fédéral dans ses actions.

Sur le terrain, la D re Ghayda Hassan, psychologue clinicienne et professeure en psychologie clinique à l'Université du Québec à Montréal, qui travaille notamment auprès de jeunes et de familles touchées par des actes d'extrémistes violents à Montréal, observe que les groupes d'extrême droite attirent de plus en plus d'adeptes.

« On s'inquiète de plus en plus de l'extrême droite », avait indiqué le gouvernement en mars dernier à l'appui de cette démarche.

« Je pense que ça [l'acteur solitaire], c'est beaucoup plus une menace chez nous que des groupes extrêmement bien organisés. Sauf que le problème, c'est que plus il y a de groupes, plus il y a du contenu pour les inspirer »

Par ailleurs, c'est au Québec et en Ontario qu'il y aurait le plus grand nombre de groupes liés à l'extrême droite. « On parlerait d'entre 20 et 25 au Québec, et entre 18 et 20 en Ontario en 2018 », indique Ghayda Hassan, citant les travaux du chercheur canadien Ryan Scrivens. Ces chiffres varient entre 6 et 15 dans les autres provinces.

AUGMENTATION AUX ÉTATS-UNIS

Du côté des États-Unis, l'augmentation d'attaques violentes attribuables à l'extrême droite est bien documentée, alors que plusieurs analystes sonnent l'alarme.

Dans un rapport paru en novembre, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) pressait les forces policières de réallouer une partie des ressources dévolues à la lutte contre le terrorisme islamiste pour « infiltrer les réseaux d'extrême droite et prévenir de futures attaques ».

L'organisation relevait à l'appui de cette demande le fait que 31 « attaques terroristes » attribuables à cette mouvance avaient été recensées aux États-Unis en 2017, alors qu'il y en avait moins de cinq par année entre 2007 et 2011.

Dans la foulée de l'attentat d'El Paso, nombre d'opposants du président américain Donald Trump lui ont reproché d'encourager la violence par ses sorties hostiles envers les immigrants.

L'auteur de l'attentat, dans un manifeste diffusé en ligne, a prévenu que sa position personnelle en matière d'immigration avait été développée bien avant que le politicien n'accède au pouvoir.

Benajmin Ducol pense qu'il ne faut pas « exagérer l'importance » des déclarations du président dans la montée de l'extrême droite.

C'est d'abord la crise financière de 2008 qui a fragilisé économiquement un segment important de la population américaine, ouvrant la voie à une montée d'intolérance, souligne-t-il.

Barbara Perry, qui chapeaute l'étude sur l'extrême droite commandée au Canada par le ministère de la Sécurité publique, pense que la culture « toxique » de « haine de l'Autre » entretenue par une partie de la classe politique américaine contribue aux dérives violentes observées dans le pays.