L'armée quitte les zones inondées avant de revenir

Les soldats de l'armée canadienne déployés dans les zones les plus vulnérables pendant les inondations des dernières semaines sont retournés dans leurs garnisons depuis vendredi. Ils seront de retour dans une semaine pour terminer le mandat d'assistance demandé par le gouvernement du Québec.

« C'est une décision qui a été prise conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec », explique le lieutenant Chris Walkinshaw, officier d'affaires publiques des Forces armées canadiennes.

Au plus fort des inondations, près de 1500 militaires ont prêté main-forte aux autorités civiles pour protéger les infrastructures sur le territoire. Cette fois, ils seront entre 130 et 150 pour effectuer les tâches convenues avec le gouvernement. Ce second mandat devrait s'étaler sur une période de 10 à 12 jours.