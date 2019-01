Une tempête de neige prévue en fin de semaine

La trajectoire de la tempête hivernale qui doit s'abattre samedi et dimanche s'est déportée légèrement vers l'est, de sorte que la plupart des régions recevront plutôt dans les 15 à 20 centimètres, ce qui représente tout de même une bonne quantité.

Par contre, Dame Nature sera plus généreuse en termes de précipitations avec l'Estrie et possiblement la péninsule gaspésienne, où l'on parle toujours de 30 centimètres et plus, prévisions qui restent à raffiner puisqu'il y a encore quatre jours avant d'arriver à ce point.

À plus court terme, toute la province devait être témoin dès mercredi du choc entre un front froid et le front chaud déjà sur place, une rencontre qui provoque habituellement une violente bourrasque de neige de courte durée.

Partout où se produira cette bourrasque, celle-ci sera suivie d'un refroidissement brutal des températures et de vents mordants. À titre d'exemple, le mercure a chuté de 15 degrés Celsius en quatre heures après le passage de la bourrasque en Abitibi mercredi matin.

Les températures resteront bien en deçà des normales de saison, et ce, même durant la tempête du week-end en raison d'une masse d'air polaire libérée par le vortex polaire.

Les prévisions météorologiques de différentes sources prévoient toutes que les températures diminueront de façon constante pour atteindre leur point le plus froid juste avant la neige samedi, avant de revenir autour des moyennes saisonnières au milieu de la semaine prochaine.

Le déplacement de la tempête vers l'est aura toutefois un impact sur les maritimes, alors que l'on prévoit non seulement des quantités importantes de neige, mais aussi de la pluie, de la pluie verglaçante et des vents forts.