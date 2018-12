Un beau Noël pour des personnes âgées seules grâce aux Petits Frères

Lundi, veille de Noël, des bénévoles, partout au Québec, rendront visite à des aînés qui ne peuvent sortir de leurs résidences, pour leur offrir un repas et des cadeaux.

Des visites à domicile seront faites dans 16 régions, dont Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Sherbrooke, Thetford Mines et Trois-Rivières.

A Montréal, la porte-parole des Petits Frères, la comédienne Marie-Thérése Fortin, prêtera main-forte aux bénévoles.

Le jour de Noël, des célébrations se dérouleront dans plusieurs hôtels. A Montréal, pour la 33e année, le Centre Sheraton offrira gracieusement le dîner de Noël à 450 « Vieux Amis » et bénévoles dévoués. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et Béatrice Picard, marraine de l'organisme depuis 11 ans, partageront ces beaux moments avec les convives.