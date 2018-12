Canadiens détenus en Chine: Ottawa et les É.-U. réclament leur libération

Ottawa et les États-Unis ont demandé vendredi la « libération immédiate » des deux Canadiens détenus en Chine, au centre d'une crise diplomatique entre Ottawa et Pékin après l'arrestation au Canada d'une dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei.

Le gouvernement canadien a exigé vendredi de la Chine « la libération immédiate » de deux Canadiens arrêtés le 10 décembre sur des soupçons de menace à la sécurité nationale, qualifiant leur détention d'« arbitraire ».

« Nous sommes profondément préoccupés par l'arrestation survenue plus tôt ce mois-ci et la détention arbitraire de deux Canadiens par les autorités chinoises, et demandons leur libération immédiate », a dit Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, à propos de l'ex-diplomate Michael Kovrig et du consultant Michael Spavor.

Les États-Unis ont également demandé leur « libération immédiate » vendredi. « Nous exprimons notre profonde inquiétude concernant la détention par le gouvernement chinois de deux Canadiens [...] et appelons à leur libération immédiate », a indiqué Robert Palladino, porte-parole du département d'État, dans un communiqué.

« Le Canada, un pays où règne l'État de droit, mène une procédure juridique juste, équitable et transparente concernant Mme Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei », a ajouté M. Palladino.

Ottawa « respecte ses engagements juridiques internationaux en honorant ses traités d'extradition avec les États-Unis », a-t-il souligné.

Ces détentions sont considérées comme une réponse à l'arrestation le 1er décembre au Canada de Mme Meng à la demande des États-Unis, qui la soupçonne d'avoir violé le régime de sanctions contre l'Iran.

Elle a été remise en liberté sous caution dans l'attente d'une procédure d'extradition vers les États-Unis, qui pourrait prendre plusieurs mois.

« Pas d'avocat »

Le porte-parole de l'International Crisis Group basé à Washington, Karim Lebhour, a déclaré que l'arrestation de Michael Kovrig - pour avoir prétendument mis en danger la sécurité nationale chinoise - était injustifiée et qu'il doit être libéré immédiatement.

L'employeur de M. Kovrig a affirmé que le Canadien n'avait pas eu accès à un avocat pendant sa détention.

Selon M. Lebhour, Michael Kovrig devrait minimalement être autorisé à rencontrer un avocat et à recevoir des visites consulaires régulières de responsables canadiens.

M. Kovrig a été diplomate en Chine jusqu'en 2016 et il travaille pour l'International Crisis Group, une organisation non gouvernementale.

Une source au courant des conditions de détention de Michael Kovrig a déclaré qu'il était interrogé trois fois par jour et qu'il est détenu dans une pièce où les lumières sont allumées en permanence.

La source n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement quant à la situation en raison de l'aspect épineux de l'enjeu.

Un porte-parole d'Affaires mondiales Canada a déclaré vendredi qu'il n'avait rien de nouveau à signaler relativement au cas de M. Kovrig.

Les partisans de M. Kovrig ont soutenu qu'il travaillait de façon ouverte, qu'il avait rencontré de nombreux responsables chinois, assisté à des conférences et qu'il faisait des apparitions dans les médias.

Des analystes occidentaux estiment que la détention des deux Canadiens par la Chine constitue clairement une mesure de représailles contre l'arrestation de Mme Meng.

Michael Spavor est le directeur de Paektu Cultural Exchange et l'un des rares occidentaux à avoir rencontré le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.

John McCallum, l'ambassadeur du Canada en Chine, a rencontré, au moins brièvement, MM. Kovrig et Spavor.

Une troisième Canadienne a également été récemment détenue en Chine, bien que son cas n'ait aucun lien avec les deux autres.

Dans un communiqué publié cette semaine, les directeurs de plusieurs institutions politiques européennes à Berlin ont exprimé leur « profonde préoccupation » au sujet des Canadiens détenus.

« De tels développements augmentent l'incertitude et la méfiance des chercheurs étrangers qui mènent régulièrement des recherches en Chine, qui craignent pour leur sécurité, soutient le communiqué. Cela sapera clairement les efforts visant à mieux comprendre les développements en Chine et à renforcer les relations constructives entre la Chine et les autres pays. »

Parmi ces organismes figurent le Conseil européen des relations étrangères, l'Institut Mercator pour les études chinoises et le Global Public Policy Institute.

- Avec l'Agence France-Presse