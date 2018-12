Îles-de-la-Madeleine: un projet de réfection en télécommunication introuvable

(CAP-AUX-MEULES) Comment un projet d'investissement et une enveloppe subventionnaire peuvent-ils disparaître ? C'est la question que se posent les résidants des Îles-de-la-Madeleine, après que Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, eut affirmé ne trouver aucune trace administrative d'une promesse libérale faite l'an dernier.

Il y a un an, presque jour pour jour, le ministre Pierre Moreau annonçait que Québec investirait de 8 à 12 millions de dollars dans la réfection des câbles de fibre optique sous-marins reliant la Gaspésie aux Îles et fournissant les services de télécommunication dans l'archipel. Les travaux devaient s'amorcer en 2019, soulignait même une dépêche de Radio-Canada.

L'un des deux câbles en place a été sectionné à deux reprises par le passé, en 2012 et en 2016, et le bris du second câble la semaine dernière a complètement coupé les Îles du monde pendant de nombreuses heures.

Au cours des derniers jours, le maire Jonathan Lapierre a répété sur toutes les tribunes qu'il souhaitait que le dossier avance rapidement à Québec et à Ottawa. Il a de nouveau interpellé les deux ordres de gouvernement cet après-midi en point de presse.

De passage à Cap-aux-Meules ce samedi, la ministre Proulx a avoué avoir « essayé de retrouver les documents » détaillant cette subvention. « On les cherche », a-t-elle assuré.

Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, était présente au côté de sa collègue. Elle avait préalablement affirmé que la situation n'était « pas claire » à ses yeux. « On ne sait pas comment le projet a été ficelé », a-t-elle dit, ajoutant qu'elle souhaitait que son gouvernement ne prenne pas « d'engagement prématuré » et agisse « de manière responsable » pour trouver « une solution durable ».

Son attaché de presse a précisé par la suite qu'il n'existait « aucune trace administrative » du projet à Québec.

« C'est assez particulier, a convenu le maire des Îles-de-la-Madeleine. Mais, on sera très vite fixés ».

Gestion de crise

Pour l'heure, le gouvernement du Québec préfère gérer la crise qui affecte les Îles depuis jeudi. Une violente tempête de vent a plongé des milliers d'abonnés d'Hydro-Québec dans le noir et coupé toutes les communications avec le continent toute la journée de jeudi. Moins de 125 personnes sont toujours privées d'électricité dans l'archipel.

La ministre Guilbault a salué la « résilience des Madelinots » ainsi que « leur ténacité et leur solidarité » pendant ces heures d'incertitude.

Elle a également souligné la rapidité de l'intervention des autorités locales pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Mme Guilbault a par ailleurs signé un arrêté ministériel pour que le Programme général d'aide aux sinistrés soit offert aux sinistrés toujours sans électricité ou dont la demeure aurait subi des dommages en raison de la tempête, par exemple.

« La municipalité est toujours sur un pied d'alerte, a assuré le maire Lapierre. On ne vous oublie pas. »