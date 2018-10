« Les incidents antisémites augmentent au Canada aussi »

« Les incidents antisémites augmentent depuis quelques années ici aussi. Évidemment, il est beaucoup plus difficile de se procurer une arme à feu au Canada qu'aux États-Unis. Mais si on regarde la haine sur l'internet, si on regarde la situation des étudiants dans les universités, je vous dirais qu'on observe la même chose », a dit hier M. Slimovitch à La Presse au lendemain de la tuerie de Pittsburgh.

L'avocat observe que les incidents sont souvent liés au contexte politique au Moyen-Orient. « Si quelque chose bouge en Israël, il y a tout de suite une augmentation des actes antisémites », dit-il.

En parallèle, l'avocat note une augmentation des discours dans lesquels le « nous » s'oppose à « eux », y compris chez nos politiciens. « C'est quelque chose qui est problématique pour toute communauté minoritaire. Ce n'est pas unique à la communauté juive : la communauté musulmane vit le même problème », affirme-t-il.

Selon M. Slimovitch, la volonté du premier ministre François Legault d'interdire les signes religieux comme la kippa chez les représentants de l'État qui sont en position d'autorité, y compris les enseignants, entretient par exemple cette idée de « séparer les personnes ».

« Ça fait en sorte que certaines personnes qui ont une tendance agressive pensent que c'est presque acceptable de commettre des actes de discrimination. » - Steven Slimovitch, avocat montréalais lié à l'organisation juive B'nai Brith

M. Slimovitch convient que le niveau d'antisémitisme au Québec et au Canada n'atteint pas celui des années 40 ou 50. Mais il s'inquiète de la tendance actuelle à la hausse. Il observe que les synagogues sont aujourd'hui gardées par des agents de sécurité et qu'un « comité de sécurité » a même été formé entre la police de Montréal et la communauté juive.

« À l'Université Concordia, par exemple, plusieurs étudiants juifs n'osent porter la kippa », affirme-t-il.

« Le néonazi cagoulé, le fou qui va sur l'internet déverser sa haine, c'est de moins en moins acceptable, dit Steven Slimovitch. Mais de parler sur la scène publique d'"eux", c'est un phénomène qu'on sent de plus en plus. Et c'est inquiétant. »