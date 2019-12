Astronomie: l’Agence spatiale canadienne aide à croquer un astéroïde

Croquer un petit morceau d’astéroïde et le ramener sur Terre : c’est l’objectif de la mission OSIRIX-REx. Jeudi, la NASA a révélé le site exact où serait prélevé le précieux échantillon. Le choix s’est avéré difficile en raison d’une surface beaucoup plus accidentée que prévu. Et la technologie canadienne a joué un rôle crucial dans l’opération.