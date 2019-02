Crimes sexuels à Repentigny: la police demande l'aide du public

Le suspect, dont l'âge est estimé à 20 ans, a les cheveux bruns ou noirs et les yeux bruns, a le teint basané et mesure entre 1,72 m et 1,80 m.

Il immobiliserait sa voiture, une automobile noire quatre portes de marque Acura, modèle ILX, à proximité d'abris d'autobus du boulevard Iberville, pour y commettre des agressions sexuelles. Il portait un manteau foncé, un cache-cou, un capuchon et des lunettes fumées lors des événements, reportés depuis décembre 2018.