Violent incendie à Longueuil: trois morts d'une même famille

Des pompiers combattent toujours un violent incendie qui a éclaté cette nuit dans un immeuble à logements de Longueuil. Trois membres d'une même famille sont morts, au moins 11 personnes ont été transportées à l'hôpital pour soigner brûlures, coupures, problèmes respiratoires en raison de la fumée, et fractures subies, entre autres, par des chutes, par des gens qui ont dû sauter de leur balcon pour se sauver des flammes.

Les victimes de l'incendie sont un couple âgé dans la quarantaine retrouvé dans leur logement, avec en compagnie de la mère, une dame âgée de près de 70 ans. Après avoir réussi à extirper les victimes des flammes, les pompiers ont tenté des manoeuvres de réanimation en vain, explique-t-on au Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Les flammes ont pris naissance vers 1 h 15, samedi matin, dans l'édifice à logements de trois étages, et comptant 16 unités de logement, au 240 rue Toulouse, près de la rue Plessis, à Longueuil. Une partie du toit s'est effondré.

Au moins 80 pompiers ont été appelés sur les lieux. À cette heure, des équipes tentent toujours de maîtriser les flammes qui veulent reprendre de plus belle sous l'effet des forts vents. « Les bourrasques et le froid compliquent les opérations, a expliqué le porte-parole du SPAL, le sergent Ghislain Vallière. Les équipes doivent se relayer. »

« On a environ 150 personnes sur les lieux, des pompiers et des policiers, mais aussi des secours d'urgence, du remorquage, des équipes avec des autobus pour les sinistrés. La glace qui se forme sous l'eau complique les opérations. Des policiers et des pompiers ont fait des chutes, il y a des blessés. »

Plus tôt, les policiers rapportaient qu'un locataire manquait toujours à l'appel, mais tout indique que cet individu n'était pas à son domicile lors de l'incendie. Sur les lieux, trois autobus ont été dépêchés pour maintenir les locataires de l'immeuble au chaud, alors que le mercure était descendu sous les moins 20 degrés Celsius au cours de la nuit avec le facteur éolien. Des équipes de la Croix-Rouge sont aussi sur place pour supporter les gens et guider les sinistrés dans les démarches à suivre.

La glace formée par l'importante quantité d'eau utilisée pour combattre les flammes rend les déplacements difficiles dans le périmètre, voire dangereux selon ce qu'a indiqué l'agent Vallières. Un important périmètre de sécurité, avec des remorques, a été établi dans ce secteur où se trouvent de multiples édifices à logements de 35 à 40 portes. Le périmètre est formé des rues Toulouse, Périgny et Terrasse Turcotte.

Selon les dernières informations, disponibles aucune propagation n'était possible entre les immeubles en raison des grands espaces de stationnements qui les séparent. Des enquêteurs du SPAL sont sur les lieux afin d'établir l'origine de l'incendie. Ils poursuivront leur enquête à l'intérieur des décombres lorsqu'ils auront un accès sécuritaire aux lieux.

Aucune hypothèse n'a encore été avancée pour expliquer cet incendie.

