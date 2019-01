Abitibi: une ado se tue en chutant d'un remonte-pente

Selon la police, la jeune skieuse aurait, avec une amie, volontairement sauté du siège avant l'arrivée pour réaliser une cascade. Son amie a atterri sans problème, mais pas la victime.

«Elle a fait une chute causant les blessures qui ont entraîné son décès», a indiqué Marie-Josée Ouellet, porte-parole de la Sûreté du Québec. Il y avait au moins trois mètres entre le siège et le point d'atterrissage, selon la policière.

«On a reçu l'appel vers 21h15, a continué Mme Ouellet. La dame a reçu des soins sur place et a été conduite au centre hospitalier d'Amos où malheureusement son décès a été constaté.»

Le drame s'est produit au centre de ski Mont-Vidéo, à Barraute, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Val-d'Or.

Le centre de ski est fermé pour la journée «suite à de très tristes circonstances», a indiqué l'entreprise sur Facebook. Un homme ayant répondu à un appel logé à la direction générale a affirmé que le centre de ski ne commenterait pas la situation, par respect pour la famille de la victime et pour les employés. Cette personne a refusé de s'identifier.

«On va faire enquête pour établir les causes et circonstances du décès », a indiqué Mme Ouellet de la SQ. Des policiers sont sur place depuis ce matin, tout comme un technicien spécialiste des scènes de crimes.

La porte-parole a indiqué que, selon les premières constatations de la police, la victime portait un casque au moment de l'accident.