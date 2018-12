Un camion heurte un viaduc: la rue Notre-Dame fermée

La rue Notre-Dame est fermée dans les deux directions, car la nacelle d'un poids lourd a heurté un pont ferroviaire du CN, dans l'est de Montréal. La circulation est détournée par la Ville de Montréal et les déplacements demeurent difficiles à la hauteur de la rue Dickson.

Des policiers sont sur les lieux. Dans l'impact, une voiture roulant derrière le véhicule a été complètement encastrée sous le poids lourd. On ne rapporte cependant aucun blessé.

Sur les ondes de la radio circulation 730 AM, on conseille d'emprunter des routes parallèles, comme Beaubien, quitte à passer par le pont Champlain pour les automobilistes provenant de la Rive-Sud. La fermeture entre Pie-IX et Dickson devait se prolonger une bonne partie de l'avant-midi.