Un homme blessé par arme à feu à Bromont

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau, plusieurs personnes ont communiqué avec le 911 vers 00 h 30 pour indiquer que des coups de feu avaient été entendus dans le bar du boulevard de Bromont.

Lorsque les policiers se sont présentés sur les lieux, ils ont découvert un homme gravement blessé qui gisait au sol. La victime a été transportée à l'hôpital où son état était toujours considéré comme critique, mais stable neuf heures après l'événement.

On ignore le mobile et les circonstances du crime. Les enquêteurs de la SQ devaient rencontrer tous les témoins et clients présents au moment des événements. Certaines informations veulent que l'arme utilisée ait tiré des plombs, mais Mme Bilodeau préfère pour le moment parler « d'un projectile dont la nature reste à déterminer ».

Au moment de publier, personne n'avait été arrêté.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à

drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.