Le corps d'une Québécoise retrouvé au Mexique

Le cadavre d'une femme trouvé à Los Cabos au Mexique semble être celui de Christine St-Onge, une Québécoise dont on était sans nouvelles depuis le 4 décembre dernier.

Le sergent Claude Denis, de la Sûreté du Québec (SQ), affirme jeudi qu'une autopsie devra toutefois être effectuée sur le corps afin d'avoir la certitude absolue qu'il s'agit de la dame de Laval âgée de 41 ans.

Le sergent Denis a ajouté que des policiers de la SQ avaient établi une communication avec des membres de la famille de la Québécoise afin de les informer des derniers événements.

Le corps de la dame qui, semble-t-il, porte des marques de violence, a été trouvé près de l'hôtel où Mme St-Onge a séjourné lors de ses vacances récentes.

Selon la Sûreté du Québec, Christine St-Onge a quitté son domicile, le 29 novembre dernier pour un effectuer un voyage au Mexique en compagnie d'un ami. Mme St-Onge et cet homme devaient revenir ensemble au Canada le 6 décembre.

Or, l'homme en question est rentré seul le 5 décembre, et s'est enlevé la vie le lendemain. Quant à Mme St-Onge, elle n'est pas revenue au Québec comme prévu le 6 décembre.

Christine St-Onge était employée d'une agence de voyages. Il semble qu'elle fréquentait depuis quelques mois l'homme avec lequel elle est partie à Los Cabos, un lieu touristique du Mexique située dans la péninsule de la Basse-Californie du Sud.