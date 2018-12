Une alerte à la bombe perturbe le service sur deux lignes de métro

Le service normal a repris peu après 16h15 sur les lignes orange et bleue du métro de Montréal, en partie interrompu vers 14h25 à la suite d'une alerte à la bombe à la station Jean-Talon.

Une personne aurait crié en affirmant qu'une bombe se trouvait à la station Jean-Talon, forçant une intervention policière pour vérifier ces allégations.

La Société de transport de Montréal a diffusé un avis, à 14h25, selon lequel le service de métro était suspendu sur la ligne orange entre Berri-UQAM et Henri-Bourassa et sur toute la ligne bleue, soit de Snowdown à Saint-Michel, en raison d'une « intervention des services d'urgence ». Il y avait alors une intervention policière à la station Jean-Talon.

Une personne dans la station Jean-Talon aurait en effet crié qu'il y avait une bombe, selon nos sources. Les policiers ont donc fait des vérifications pour tenter de localiser un tel colis. « Le SPVM fait des vérifications concernant des propos menaçants tenus par un individu. Il n'y a rien à signaler pour le moment », a indiqué plus tôt le corps policier.

Le service a commencé à reprendre graduellement sur les lignes orange et bleue vers 15h45, mais le métro ne s'arrêtait alors pas à la station Jean-Talon. Ce n'est que vers 16h15 que les trains des deux lignes ont recommencé à s'arrêter à Jean-Talon et que le service était de retour à la normale.

En raison de la durée de la panne, la STM avait mis en place un service spécial d'autobus pour relier les stations Berri-UQAM et Henri-Bourassa, et les stations Snowdon et Saint-Michel.